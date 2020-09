Bayern, Flick: "Martinez? Mercoledì giravano delle voci, oggi ha segnato il gol decisivo"

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha analizzato la vittoria contro il Siviglia ai microfoni di Sky: "Javi Martinez ha segnato il gol decisivo. Mercoledì giravano voci su di lui e sul presunto ritorno a Bilbao, stasera ha segnato il gol vittoria. Il calcio a volte racconta queste storie".

L'allenatore dei bavaresi ha parlato anche dell'approccio alla gara: "Abbiamo impiegato 15 minuti per entrare in partita. Per me è stato fantastico vedere la squadra andare avanti per la propria strada senza cambiare mentalità", ha concluso Flick.