Bayern, Flick: "Sané ha una lesione al ginocchio, spero torni dopo la pausa per le nazionali"

Tegola per il Bayern Monaco. Il tecnico Hansi Flick, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, si è soffermato sulle condizioni di Leroy Sané e di David Alaba: “Alaba ha problemi muscolari, dobbiamo vedere come si sviluppa. Sané è infortunato e speriamo che torni dopo la pausa per le Nazionali. Ha una lesione capsulare al ginocchio”.