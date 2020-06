Bayern, Flick: "Stagione speciale per noi, orgoglioso di come abbiamo affrontato gli ultimi mesi"

Solo vittorie per il Bayern Monaco nelle ultime nove gare di Bundesliga. Anche in casa del Wolfsburg, all'ultima giornata e con il titolo già in bacheca, la squadra di Flick ha trionfato per 4-0 e il tecnico dopo la gara si è mostrato molto soddisfatto per l'atteggiamento dei suoi giocatori: "Sono solo orgoglioso di come ci siamo presentati negli ultimi mesi. La stagione è andata perfettamente per noi. Naturalmente eravamo molto sollevati di poter continuare a giocare dopo la pausa per il Coronavirus. La Bundesliga è andata avanti in Europa, anche questo è stato un risultato eccezionale. A questo proposito è un campionato molto speciale per noi".