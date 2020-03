Bayern, Flick: "Tutti insieme contro gli idioti. Un giorno nero per questo club"

vedi letture

Il 6-0 rifilato all'Hoffenheim dal Bayern Monaco è stato oscurato dallo striscione esposto dai tifosi bavaresi con insulti pesanti nei confronti del proprietario della squadra di casa. Dopo la gara il tecnico del Bayern Hansi Flick ha detto: "Non ha nulla a che fare con il calcio, non funziona in questa forma. È tempo di reagire. Dobbiamo alzarci insieme, non ci devono essere più considerazioni. Sono cresciuto qui, conosco Dietmar Hopp da oltre 20 anni. Mi dispiace per questa persona che ha fatto così tanto per la società. Ognuno di questi ultrà ha probabilmente qualcuno nella sua famiglia che ha beneficiato delle cose che Dietmar Hopp ha sostenuto, ad esempio nella ricerca sul cancro. Dobbiamo stare insieme contro questi imbecilli o idioti. È un giorno nero per il Bayern. Entrambe le squadre, entrambe le squadre hanno dato un segnale molto grande al mondo esterno".