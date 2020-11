Bayern, futuro in Premier per Boateng. Già individuato il sostituto: è Dayot Upamecano

Nonostante le dichiarazioni dell'agente, che aveva parlato di trattative in corso per il rinnovo con il Bayern Monaco, Jerome Boateng sembra destinato a lasciare il club bavarese. Secondo SportBILD, i campioni d'Europa in carica non vorrebbero farsi trovare impreparati e sarebbero già pronti a sferrare l'assalto per il suo sostituto: l'obiettivo numero uno è il difensore francese del Lipsia, Dayot Upamecano. Il futuro di Boateng, invece, potrebbe essere in Premier: Arsenal, Chelsea e Tottenham sono interessati.