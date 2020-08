Bayern, Goretzka: "L'unico modo per fermare Messi è col lavoro di squadra"

Leon Goretzka si proietta alla sfida di venerdì col suo Bayern che affronterà il Barcellona ai quarti di finale di Champions League: "Credo che 100 o 1000 persone abbiano già provato a rispondere a questa domanda. L'unico modo è lavorare di squadra. Tutti conoscono il talento di Messi, può trovare delle soluzioni in situazioni complicate. Dovremo giocare di squadra. Non so se qualcuno possa togliergli il divertimento di giocare, dobbiamo rispondere come squadra giocando la nostra gara".