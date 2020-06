Bayern, il baby Zirkzee ringrazia Flick: "Con lui più fiducia e occasioni per farmi notare"

Joshua Zirkzee è una delle più belle rivelazioni del Bayern Monaco, che si avvia a vincere l'ennesima Bundesliga. Il 19enne olandese ha già segnato quattro reti in campionato, l'ultimo dei quali nell'ultimo turno. Ai microfoni di NOS, ha parlato della sua stagione e del suo futuro: "Da quando Hansi Flick ha preso il timone della squadra, mi ha dato opportunità e fiducia. Al momento non sto pensando di andare via in prestito, cerco di crescere ulteriormente in questa squadra fantastica e di sfruttare al meglio i minuti che mi concedono".