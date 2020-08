Bayern, Kahn carica i suoi in vista della finale di Champions: "C'è fame di Triplete"

vedi letture

Oliver Kahn, membro del direttivo del Bayern e futuro CEO, ha parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain: "Molti giocatori sono affamati e vogliono vincere questa finale di Champions. Parlo di Lewandowski, Kimmich, Davies e altri che non hanno ancora vinto questo trofeo. Ci sono molti fattori e componenti che hanno permesso al Bayern di vincere il campionato in modo convincente. Poi con grande concentrazione abbiamo anche vinto la Coppa di Germania. Ora siamo in finale di Champions League in modo impressionante. È vero, sono qui da gennaio e confermo: bisogna essere al posto giusto al momento giusto".