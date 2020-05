Bayern, Klose e il nuovo ruolo: "Passo avanti per la mia carriera da allenatore"

Miroslav Klose, dopo aver iniziato la carriera da allenatore con le giovanili del Bayern Monaco, è stato ufficialmente insignito del ruolo di assistente personale del tecnico Flick a partire dal prossimo luglio. L'ex attaccante della Lazio, ha espresso tutta la propria soddisfazione al sito ufficiale dopo la firma del nuovo contratto: "Mi sento bene e non vedo l'ora di iniziare. Io e Flick ci conosciamo molto bene fin da quando giocavamo insieme in Nazionale, ci fidiamo reciprocamente sia a livello personale che professionale. Per me questo è un passo avanti nella carriera da allenatore. Spero con la mia esperienza di dare un contributo importante affinché il club raggiunga gli obiettivi prefissati".