Bayern, Kouassi subito out: stiramento alla coscia, resterà fuori 40 giorni

vedi letture

Il Bayern Monaco è tornato ad allenarsi da pochi giorni ma è subito arrivato il primo problema per Hansi Flick: Tanguy Kouassi, infatti, ha subito uno stiramento a una coscia e resterà fuori per sei settimane. Come riporta Sport Bild, il club tedesco spera che il difensore francese torni disponibile in vista dell'inizio della fase a gironi di Champions League, il prossimo 20 ottobre.