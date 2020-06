Bayern, l'allarme di Flick: "Troppe partite: ai giocatori servirà una pausa"

Hans Flick, dopo la vittoria del titolo in Germania sulla panchina del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa in vista del penultimo turno in Bundesliga lanciando un allarme a proposito delle tante partite che i giocatori disputeranno nei prossimi mesi: "Stiamo vivendo una situazione speciale, che non ha precedenti. I giocatori devono affrontarla ma a un certo punto il fisico non regge più, finisce la resistenza. Ecco perché è importante che ai giocatori venga accordata una pausa, soprattutto a quelli che giocano anche in Nazionale. Sarebbe importante metterci tutti intorno a un tavolo, coinvolgere un moderatore e trovare una soluzione che vada bene a tutti, una via di mezzo per salvaguardare la salute dei giocatori".