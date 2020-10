Bayern, la nuova scommessa classe 2000 è il portoghese Tiago Dantas. Sarà il nuovo Alaba?

vedi letture

"Sarà lui il nuovo Alaba?". Il quotidiano tedesco 'Bild' oggi in edicola analizza l'ultimo acquisto messo a segno dal Bayern Monaco nell'ultima finestra di calciomercato. E' Tiago Dantas, centrocampista offensivo classe 2000 arrivato dal Benfica in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Il Bayern non è nuovo a questi investimenti, il più importante degli ultimi anni è stato senza dubbio Alphonso Davies, terzino sinistro arrivato nel gennaio 2019 dai Vancouver per 10 milioni di euro e che adesso, oltre a essere considerato uno dei migliori del ruolo, ne vale almeno 80.

La speranza è che Tiago possa avere un exploit simile a quello di Davies. Ma la 'Bild' cita anche investimenti fatti dal Bayern che non hanno prodotto gli effetti sperati: è il caso di Fiete Arp, celebrato come grande talento all'Amburgo e ora in terza divisione, o di Sinan Kurt, giocatore che adesso milita addirittura in quarta serie tedesca.