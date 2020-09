Bayern, la preoccupazione dopo la gioia. Flick, Mueller e Neuer invocano nuovi acquisti

Il successo di ieri nella Supercoppa Europea ha confermato la forza del Bayern Monaco rinato dalle sue ceneri con l'avvento di Hans-Dieter Flick in panchina. Le difficoltà riscontrate nel match contro il Siviglia, però, hanno evidenziato come anche i bavaresi abbiano bisogno di forze fresche dopo una stagione complicatissima come la scorsa e, soprattutto, in vista di quella appena iniziata che si concluderà con l'Europeo e la Copa America.

Su questo tema si sono esposti anche alcuni dei protagonisti della serata di ieri, iniziando proprio dal tecnico dei campioni di Bundesliga: "Ho già detto e anche il club ne è al corrente, che abbiamo bisogno di alcuni innesti per affrontare al meglio gli impegni che ci aspettano. Salihamidzic e tutto il club ci stanno già lavorando e ho piena fiducia in loro". A queste parole hanno fatto eco quelle di Thomas Mueller e Manuel Neuer, due delle colonne portanti dello spogliatoio. "E' chiaro che ci adatteremo ad ogni situazione - spiega l'attaccante -, ma ovviamente spero che possano arrivare dei rinforzi. Non dico altro, ci sono persone che se ne occupano in prima persona". "La rosa è relativamente ristretta - evidenza invece il portiere della Nazionale tedesca - per una stagione complessa come quella che ci attende -. Lo sappiamo noi e tutto il club che per affrontarla occorreranno due giocatori per ogni ruolo".