Bayern, Lewandowski: "Dopo la sosta sono torneremo in carreggiata, con il nostro solito ritmo"

vedi letture

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski è tornato sul match vinto a fatica contro l'Hertha Berlino: "Devo dire che alla fine è stata una partita fantastica per noi, ma di certo non semplice perchè ci siamo fatti rimontare fino al 3-3 e abbiamo dovuto lottare fino all'ultimo minuto. Però abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta, dando tutto fino alla fine, siamo felici dei tre punti e di aver vinto questa partita, per noi era molto importante chiudere così queste prime tre settimane della nuova stagione. Dopo la pausa delle nazionali sono sicuro che torneremo in carreggiata, con il nostro solito ritmo. E' un anno incredibile per noi, abbiamo vinto tutto mostrando forse il miglior calcio nella storia del Bayern, quindi ora le aspettative sono molto alte, dobbiamo essere pronti".