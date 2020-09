Bayern, Lewandowski: "Ho ancora tanti anni da giocare e voglio rimanere al top a lungo"

In un'intervista rilasciata a Kicker, Robert Lewandowski ha parlato della sua grande stagione: "Non mi sento come se avessi 32 anni. Mi sento meglio di quando avevo 26 anni, non solo fisicamente, ma anche in termini di capacità tecniche e calcistiche. Ho lavorato molto duramente negli ultimi anni per raggiungere il mio livello ottimale. Sono molto felice di esserci riuscito e di poter giocare a calcio ai massimi livelli ancora più a lungo. Il mio attuale contratto non è l'ultimo. Voglio giocare ancora più a lungo. Voglio ottenere ancora di più. Terminare la mia carriera al Bayern è un'opzione, ovviamente. Ma mi rimangono ancora tanti anni, non penso alla fine della mia carriera. Sto facendo tutto il possibile per rimanere a questo livello per ancora qualche anno almeno".