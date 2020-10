Bayern, Lewandowski: "Le statistiche non mi interessano, penso solo a vincere"

Dopo il 5-0 rifilato al Francoforte, l'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski ha detto: “Spero che manterremo questa forma per molto tempo. Vogliamo sempre mostrare il miglior calcio. Quando abbiamo la possibilità di vincere come oggi, cerchiamo di segnare molto. Dopo il gol del 3-0 la vittoria era sicura, poi negli ultimi 30 minuti siamo riusciti a trovare altre due reti. Le statistiche non sono così importanti per me, sono concentrato sulla squadra e sul gioco. Al momento, con una partita ogni tre giorni, devi sempre stare attento. Abbiamo un numero enorme di partite entro la fine dell'anno".