Bayern, Lucas Hernandez non convince. Matthaus: "Elementi migliori di lui in rosa"

Lucas Hernandez è stato impiegato per la prima volta dal primo minuto dopo la lunga sosta forzata della Bundesliga. Il difensore francese, fratello del rossonero Theo, non è però riuscito a ripagare la fiducia e ha fornito una prestazione decisamente al di sotto delle aspettative nella sfida contro il 'Gladbach di sabato: in costante affanno contro il suo avversario diretto, Patrick Hermann, ha costretto l'allenatore a sostituirlo al 62'. E le difficoltà di Hernandez, pagato 80 milioni, non sono passate inosservate agli occhi di Lothar Matthaus, leggenda del Bayern: "Non credo che riuscirà a far bene in questo club. Ci sono elementi migliori di lui nella stessa posizione".