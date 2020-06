Bayern, Martinez: "Parlerò col club del futuro. Alternative? USA, Australia o Spagna"

vedi letture

Un solo anno di contratto ancora davanti con il Bayern Monaco e un futuro da scrivere. Questa è l’attualità di Javi Martinez, difensore del Bayern Monaco. “Devo sedermi ad un tavolo con il club e parlare - spiega il giocatore a Marca -. Sono pronto a qualsiasi soluzione. I momenti che ho vissuto a Monaco sono stati grandiosi. Per il futuro occorre attendere perché ci sono molte incertezze in questo momento. Dove in caso di addio al Bayern? Sono aperto a qualsiasi possibilità Potrebbe essere negli USA, oppure in Australia o anche un ritorno in Spagna. Ho vissuto sei anni incredibili a Bilbao”.