Bayern, mister Klose in rampa di lancio: Flick lo vuole nello staff, ma potrebbe lasciare il club

"Apprezzo molto Miro, sta facendo davvero un ottimo lavoro qui. Ci conosciamo da molto tempo. L'esperienza che ha avuto come giocatore in Nazionale e in molti club famosi lo rende un predestinato anche come allenatore". Hansi Flick gli ha aperto le porte in un'intervista rilasciata a Sport Bild un mese fa. Miroslav Klose potrebbe diventare l'assistente del tecnico del Bayern Monaco nella prossima stagione, ma altri club si sarebbero già resi conto delle qualità da allenatore dell'ex attaccante della Lazio, il cui contratto con i bavaresi scade al termine della stagione in corso. Il recordman di reti della Nazionale tedesca sarà tra i protagonisti dei prossimi corsi di formazione, previsti della Federcalcio per il mese di giugno: solo allora le sue ambizioni potranno realmente prendere forma.