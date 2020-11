Bayern Monaco, 260 vittorie per Muller: è record, eguagliato Oliver Kahn

Thomas Muller ha trascinato il Bayern Monaco a Colonia trovando la sua 260esima vittoria con il club bavarese. Un record per il giocatore tedesco, raggiunto in 357 partite e così Muller ha eguagliato Oliver Khan che però ha il record delle vittorie in Bundesliga in più squadre: ben 310. Ma in Bundesliga, per numero di successi in un club, il migliore resta Manfred Kaltz, che ha vinto 291 partite in 581 giocate con l’ Amburgo.