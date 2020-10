Bayern Monaco, addio all'ipotesi Kramaric. Troppi i 40 milioni richiesti dall'Hoffenheim

Nei giorni scorsi sia il tecnico Hans-Dieter Flick che alcuni senatori dello spogliatoio avevano evidenziato la necessità che il Bayern Monaco implementasse la rosa della prima squadra con nuovi acquisti per riuscire ad essere competitiva su tutti i fronti. In quest'ottica uno dei primi pensieri della dirigenza dei bavaresi è stata quella di reperire sul mercato un vice Lewandoski, facendo ricadere le proprie attenzioni su Andrej Kramaric dell'Hoffenheim. Il giocatore croato, però, stando a quanto riportato da SportBILD difficilmente arriverà in Baviera a causa dell'alto costo del cartellino. L'Hoffenheim, infatti, si è detto irremovibile dalla valutazione di 40 milioni di euro per il proprio attaccante. Una cifra, questa, ritenuta eccessiva per un'alternativa, seppur di lusso, ad un titolare come Lewandowski.