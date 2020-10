Bayern Monaco, Alaba chiede troppo e il club fa i conti con un addio sempre più probabile

vedi letture

Il futuro di David Alaba resta quanto mai in bilico, soprattutto a causa delle sue richieste per proseguire l'avventura al Bayern Monaco. Secondo Sport1, il club bavarese sarebbe pronto a lasciarlo andare, con Bild che sottolinea come Barcellona, Real Madrid e PSG, sarebbero pronti a concedergli gli 11 milioni richiesti per firmare il nuovo contratto.