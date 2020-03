Bayern Monaco, Alaba verso l'addio. E intanto si affida al super procuratore Zahavi

David Alaba è uno dei giocatori più ambiti sul mercato. In scadenza con il Bayern Monaco nel 2021, il laterale austriaco è finito nel mirino di diversi top club tra cui Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, il giocatore starebbe anche cambiando agente. In questo momento è in trattative con il super procuratore israeliano Pini Zahavi. Non c’è ancora nessun contratto firmato, ma dovrebbe essere lui a gestire le trattative per la partenza del calciatore.