Bayern Monaco, bilancio in utile di quasi 10 milioni nonostante la pandemia

La potenza economica del Bayern è tale che il club, anche in un anno martoriato dalla pandemia, ha chiuso il bilancio 2019-20 in utile di 9.8 milioni di euro. Il fatturato consolidato del gruppo Bayern Monaco è stato pari a 698 milioni di euro. Poco più di 50 euro in meno della stagione passata, dove i bavaresi hanno battuto il record. I successi sportivi della squadra hanno permesso entrate dalla UEFA hanno attutito il colpo nonostante il Covid abbia privato da marzo la società, come tutte le altre, di introiti da botteghino. Tuttavia è previsto un forte calo per il 2020-21, soprattutto se dovessero persistere le porte chiuse nel corso delle partite.