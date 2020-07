Bayern Monaco, Boateng apre al ritorno alla Premier League: "Campionato che amo"

Jerome Boateng apre a un ritorno in Premier League, dove ha giocato vestendo la maglia del Manchester City. Il difensore tedesco ha dichiarato: "Non direi di no. Amo guardare le partite di Premier League e ho amato giocarci. Sono stato sfortunato perché mi sono subito infortunato e poi non ho giocato nella posizione che mi avevamo promesso" ha dichiarato alla CGTN Sports.