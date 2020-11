Bayern Monaco, Boateng obiettivo primario per la difesa di Arsenal e Tottenham

Con un contratto in scadenza nel prossimo giugno e un rinnovo ancora tutto da definire Jerome Boateng continua ad attrarre numerosi club in vista delle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dai colleghi della BILD il difensore dei bavarese è l’obiettivo primario di due club di Londra come Arsenal e Tottenham. Boateng (32) nel 2011 ha già affrontato la Premier League come giocatore del Manchester City.