Bayern Monaco, Boateng sorpreso dal mancato rinnovo: "Nessuno mi ha detto nulla"

Jerome Boateng lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il club ha deciso di non rinnovare il contratto al difensore, che sarà libero già da gennaio di scegliere una nuova destinazione per il 1° luglio 2021. In merito lo stesso giocatore ha dichiarato al Suddeutsche Zeitung: "Nessuno si è avvicinato a me, nessuno mi ha parlato, non sapevo niente. Sono rimasto molto sorpreso". Una notizia che suona quasi come un fulmine a ciel sereno: il centrale, 32 anni, grazie all'avvento di Hansi Flick era tornato a prestazioni di alto livello, giocando con regolarità. Arrivato al Bayern nel 2010, con i bavaresi ha fin qui collezionato 333 presenze in tutte le competizioni, con 9 reti segnate e una bacheca ricca di successi: su tutti due Champions League e otto Meisterschale.