Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach, le formazioni ufficiali: Perisic in campo dal 1'

vedi letture

Ultima partita di giornata in Bundesliga, con il Bayern Monaco che ospita il Borussia Moenchengladbach in questa 31a giornata. Sono state rese note le formazioni delle due squadre: 4-2-3-1 per i padroni di casa, con Ivan Perisic che partirà dal primo minuto insieme a Gnabry e Goretzka. Modulo differente per gli ospiti, con l'unica punta Thuram che verrà supportato da Stindl ed Herrmann. Ecco le scelte ufficiali dei due tecnici:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Cuisance; Gnabry, Goretzka, Perisic; Zirkzee . All. Flick

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH (4-3-2-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Hofmann, Kramer, Neuhaus; Stindl, Herrmann; Thuram. All. Rose