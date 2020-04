Bayern Monaco, clima glaciale con Alaba: il rinnovo è in stand-by

Il tormentone legato al rinnovo di David Alaba con il Bayern Monaco si arricchisce di un nuovo episodio. Dopo che dalla Germania avevano raccontato di un clima freddissimo tra le parti, oggi la Bild fa sapere che il club bavarese sarebbe disposto a prolungare il contratto del laterale austriaco fino al 2025. Ma per quanto riguarda le cifre sul piatto c'è ancora distanza tra la società e Zahavi, agente del giocatore. Ora si vive una fase di stallo: per sbloccare la situazione serve un incontro e per ora non è permesso lasciare la nazione nella quale si risiede a causa dell'emergenza coronavirus.