Bayern Monaco, Coman: "PSG club in cui sono cresciuto ma penso solo a vincere la Coppa"

Alla vigilia della finale di Champions League contro il PSG, l'attaccante del Bayern Monaco Kingsley Coman ha detto: "Il PSG è il club in cui sono cresciuto, ma ora sono al Bayern. Sono passati sei anni da quando ho lasciato il PSG, quindi molto tempo fa. Penso che siano rimasti solo due giocatori che erano lì sei anni fa. Questa non è una partita tra me e il PSG, è una partita tra Bayern Monaco e PSG. Vogliamo vincere e faremo tutto ciò che è in nostro potere per raggiungere l'obiettivo. Sono al 100% concentrato sul Bayern Monaco ".