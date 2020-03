Bayern Monaco, contatto con l'agente di Neuer. Nessuna fumata bianca per il rinnovo

vedi letture

Si complica notevolmente la trattativa per il rinnovo di contratto fra il Bayern Monaco e Manuel Neuer. Stando a quanto riportato dalla Bild l’agente del calciatore, Thomas Kroth, avrebbe già avuto alcuni colloqui con il ds del club bavarese Hasan Salihamidzic e con Oliver Kahn senza però trovare un accordo per il prolungamento dell’accordo attualmente in scadenza nel giugno 2021. Questo mette il titolare della porta della Nazionale tedesca sul mercato, con molti club pronti a corteggiarlo assieme allo stesso Bayern che pare non aver ancora perso le speranze di trattenere il giocatore.