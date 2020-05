Bayern Monaco, Coutinho non verrà riscattato. Sul brasiliano c'è l'Arsenal

Philippe Coutinho non verrà riscattato dal Bayern Monaco. L'attaccante di proprietà del Barcellona continua però ad avere i suoi estimatori in Europa: l'Arsenal, secondo quanto riportato Le10sport, ha cercato di capire se ci sono le possibilità di ingaggiare il brasiliano ex Inter. Al momento non ci sono trattative concrete, ma i Gunners hanno iniziato a muoversi in vista della prossima sessione di mercato.