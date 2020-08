Bayern Monaco, da Schweinsteiger a Ribery: tutti i messaggi dei grandi ex prima della finale

Il Bayern Monaco sui propri canali social ha pubblicato un bel video con i messaggi dei grandi ex del club tedesco che hanno incoraggiato la squadra prima della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Da Bastian Schweinsteiger a Frank Ribery, passando da Robben, Dante, Lahm, Rafinha e tanti altri, tutti hanno speso parole importanti e si sono congratulati con la squadra di Flick per la splendida stagione.

ūüó£ÔłŹ "Play with your hearts and give your all!" ūüí™@BSchweinsteiger, @FranckRibery & Co. with messages for the team ahead of the #UCLFinal ūüí¨#MissionLis6on #packmas #MiaSanMia

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 23, 2020