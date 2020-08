Bayern Monaco, Davies: "Felice per la finale, un sogno giocare nel Bayern"

Le parole di Davies dopo Lione-Bayern Monaco.

Tra gli assoluti protagonisti del Bayern Monaco figura Alphonso Davies, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Lione in semifinale di Champions League: "Sono molto felice perchè siamo arrivati in finale. Sappiamo che giocheremo col Psg, un'ottima squadra. Dovremo andare lì e giocare a viso aperto. Adesso festeggeremo un po', ma pensiamo già alla partita. Quando sono arrivato al Bayern, sapevo di giocare in uno dei club più importanti del mondo. Per me è un sogno giocare partite del genere in Champions League. Non mi considero uno dei migliori al mondo: penso solo a migliorare e a giocare".