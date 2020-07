Bayern Monaco, duello con il Benfica per Cavani: il Matador può essere il vice-Lewandowski

vedi letture

Non solo Benfica sulle tracce di Edinson Cavani. Il club bavarese, riporta Le10Sport, è a caccia di un vice Lewandowski per la prossima stagione. L’idea sarebbe quella di pensare al Matador, in uscita dal Paris Saint-Germain. Non sarà facile ma potrebbe aprirsi un’asta fra il club tedesco e quello portoghese.