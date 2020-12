Bayern Monaco, Flick: "2020 anno speciale, chiudiamolo con un risultato positivo"

Il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa: "Attendiamo con impazienza le tre partite che rimangono prima della pausa. Mercoledì abbiamo chiuso la Champions League con una vittoria. In Bundesliga, vogliamo concludere il 2020, che è stato un anno speciale, con un risultato positivo. Tolisso si è allenato ieri. Dobbiamo vedere come ha reagito. Kimmich è sulla buona strada, forse può essere parzialmente integrato in gruppo la prossima settimana. Coman? L’importante è che abbia fiducia suoi punti di forza. E’ forte quando difendiamo e lui va subito in contropiede".