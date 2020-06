Bayern Monaco, Flick: "Abbiamo ancora tanto da fare, teniamo alta l'attenzione"

Intervenuto nel post match di Bayern Monaco-Friburgo, il tecnico dei padroni di casa Hansi Flick ha così commentato la vittoria dell'Allianz Arena.

Sulla stagione del Bayern: "Abbiamo ancora molto da fare in questa stagione - ammette Flick, come riportato da Kicker -. Ovviamente vogliamo anche vincere la coppa nazionale, e poi c'è anche un altro obiettivo per cui dovremmo mantenere alta l'attenzione (la Champions League, ndr), cercando di arrivare più in fondo possibile".