Bayern Monaco, Flick: "Contro il Chelsea gara decisiva, Pavard assenza importante"

vedi letture

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco ha parlato della prossima sfida contro il Chelsea in programma l'8 agosto e valida per il ritorno degli ottavia di Champions League: “Come ho detto prima, la partita contro il Chelsea (gara di andata terminata 3-0 per il club tedesco, ndr) sarà decisiva. E non saremo al completo, perché Benjamin Pavard è assente. Ha avuto una stagione sensazionale, è qualcuno su cui puoi davvero contare. Dà sempre il massimo in ciascuna delle sue esibizioni, quindi non sarà facile giocare senza di lui. Dovremo cambiare alcune cose. D'altra parte, è un'opportunità per la squadra per dimostrare ciò che vale, quando si tratta di compensare quel tipo di assenza".