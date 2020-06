Bayern Monaco, Flick: "E' la vittoria di tutti, posso solo applaudire la mia squadra"

vedi letture

Il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo contro il Werder Brema che ha permesso alla sua squadra di vincere il titolo: "E' stato davvero un periodo molto positivo. Sappiamo di avere un portiere di classe mondiale come Neuer che ci ha salvato con delle parate fantastiche come oggi. Questa è un'ottima base ma devo fare i complimenti a tutta la squadra che ha giocato un calcio di alto livello, con mentalità vincente e con voglia di combattere. Questa è una combinazione perfetta che un allenatore può chiedere alla squadra. Oggi abbiamo iniziato con qualche difficoltà ma poi abbiamo preso coraggio grazie anche alle corse di Davies. Non c'è nessuna critica da fare alla squadra ma posso semplicemente applaudire tutti per come si sono espressi in campo. Non ho vinto da solo: è una vittoria di tutta la squadra, dello staff e della società".