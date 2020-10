Bayern Monaco, Flick: "Guardo i gol non subiti piuttosto che quelli fatti. Miglioreremo in campionato"

Decisamente soddisfatto Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, dopo il netto successo sull'Atletico Madrid. Questo il suo commento a fine gara, riportato da as.com: "Abbiamo messo la partita sul piano della fisicità mettendoci al livello dell'Atletico, era importare dimostrare che avremmo potuto dire la nostra anche su questo aspetto. Abbiamo giocato in maniera fantastica, è stata una vittoria meritata che ci fa iniziare in maniera ottima il girone. Volevamo vincere a tutti i costi e lo abbiamo fatto convincendo, dominando la partita contro un avversario forte come l'Atletico. Più che dei quattro gol sono estremamente contento per la prestazione difensiva, dove ultimamente non siamo stati impeccabili.

Coman più a suo agio in Champions che in campionato?

"Coman ha fatto una buona prova, per lui è molto importante segnare gol oltre che fare assist. Le sue qualità sono le stesse, vedrete che si confermerà a questo livello anche in campionato".

La Champions vi da più stimoli del campionato?

"Sicuramente la Champions League è una competizione speciale per i giocatori. In Bundesliga abbiamo bisogno di trovare il miglior ritmo, dobbiamo prendere spunto dalla prestazione di stasera per migliorare anche in campionato".

Sul cambio di Lewandowski

"Di tanto in tanto conviene fa rifiatare anche i migliori visto i tanti impegni ravvicinati della stagione".