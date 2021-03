Bayern Monaco, Flick: "La vittoria col Werder poteva essere più netta"

vedi letture

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco ha commentato in conferenza stampa la vittoria di questo pomeriggio contro il Werder Brema in trasferta per 3-1. Queste le sue parole: “È stata una vittoria sicura e più che meritata che avrebbe potuto essere più netta. Abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati: essere ben posizionati in campo e mettere sotto pressione i nostri avversari. Sono particolarmente contento che siamo passati in vantaggio con un calcio d'angolo. Grazie ancora e complimenti per il lavoro al mio staff. Ovviamente il gol subito mi ha infastidito, ma i nostri quattro difensori e la squadra intera in fase difensiva hanno fatto molto bene, non abbiamo dato quasi nessuna possibilità. Sono molto soddisfatto del risultato, complimenti alla squadra ".