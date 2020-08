Bayern Monaco, Flick non si fida del Lione: "Per batterlo dovremo dare il 100%"

"Ho studiato il Lione: è molto forte in difesa, anche se sa come attaccare. Ma il Bayern vuole la finale, e sa cosa deve fare, anche se non sarà facile". Lo ha detto Hans Flick, tecnico dei bavaresi, alla vigilia della semifinale di Champions contro l'Olympique Lione allenato da Rudi Garcia. "Sono impressionato da come la squadra si è allenata - ha aggiunto dopo la rifinitura di Lisbona - Anche Pavard ha lavorato bene, non ha ancora recuperato dall'infortunio al punto da poter giocare dal primo minuto, ma è un'opzione per la partita".