Bayern Monaco, Flick non soddisfatto: "Sprecate troppe energie! Bene solo il risultato"

vedi letture

Dopo il 2-1 conquistato a Colonia, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha detto: "Alla fine è stata una vittoria meritata, ma ci siamo complicati la vita. La partita ci è costata troppe energie. Oggi il Colonia ha fatto bene, noi abbiamo fatto meno. Sono soddisfatto del risultato, non tanto per il gioco, non sappiamo se oggi le cose sarebbero andate diversamente con i giocatori lasciati in panchina".