Bayern Monaco, Flick: "Partita difficile nonostante il punteggio, bene la mentalità"

Le dichiarazioni di Flick dopo Salisburgo-Bayern Monaco 2-6.

Il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick ha commentato così il successo per 6-2 ai danni del Salisburgo: "Sembra una vittoria facile guardando il risultato, ma non è stato così. Quando hanno conquistato la palla, hanno cambiato molto bene il gioco e ci hanno colti alla sprovvista. È stata una grande partita per coloro che l’anno guardata da casa, ma non per gli allenatori. Sono contento della mentalità mostrata dalla mia squadra stasera".