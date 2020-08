Bayern Monaco, Flick si coccola Gnabry: "Giocatore di livello mondiale"

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, al termine della gara vinta con il Lione, ha speso parole di elogio per Serge Gnabry, che con la sua doppietta ha trascinato i bavaresi in finale: "Il primo gol è stato assolutamente fantastico per come lo ha realizzato e come ha trovato il tempo. Se guardiamo i suoi miglioramenti, non solo al Bayern ma anche nella nazionale tedesca, possiamo dire che è molto vicini a diventare un calciatore di caratura mondiale. È molto dinamico e letale davanti alla porta. Siamo molto felici che abbia segnato una doppietta e che faccia parte della nostra squadra".