Bayern Monaco, Flick su Boateng e il suo futuro: "Sa come la vedo e come la penso"

Il tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha parlato di Jerome Boateng e della decisione del club di non rinnovargli il contratto: “Per me è importante avere una buona comunicazione con i giocatori e il club. Non ho controllo su nient'altro. Jérôme sa come la vedo e come la penso. È importante per me. Ha mostrato prestazioni eccezionali e ha centrato la tripletta Champions-Bundesliga-Coppa per la seconda volta. Quindi poco c'è da dire sulle sue qualità".