Bayern Monaco, Flick su Thiago Alcantara: "Farò del mio meglio per tenerlo qui"

vedi letture

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, nel post-gara della finale di DFB Pokal che ha portato i suoi alla conquista del double (in attesa poi di capire dove potranno arrivare in Champions League...) ha parlato anche di alcune vivaci situazioni di mercato che vedono coinvolti suoi giocatori, tra i quali David Alaba ma soprattutto Thiago Alcantara, da molti descritto come in procinto di trasferirsi al Liverpool: "Sono un ottimista di natura, mi tengo sempre qualche speranza: vorrei mantenere la squadra così com'è. Per quanto riguarda Thiago, normale che dopo aver giocato col Barcellona in Liga e col Bayern in Bundes, ci sia voglia da parte sua di andare a scoprire nuove realtà. Farò del mio meglio per trattenerlo qui".