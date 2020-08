Bayern Monaco, Flick su Thiago: "Resta con noi". Ma era uno scherzo

vedi letture

Flick ha scherzato con i giornalisti presenti in sala stampa dichiarando: "Se parte? No, mi ha detto che resterà con noi... Sto scherzando! Semplicemente volevo ringraziarlo. Così come ho ringraziato tutti i miei giocatori. Non so cosa farà e non lo sa nemmeno lui perché eravamo concentrati sulla finale di Champions League. Adesso dobbiamo vedere cosa succede nei prossimi giorni".