Bayern Monaco, Flick verso la semifinale di stasera: "Tutto può cambiare nel calcio"

Hansi Flick, tecnico del Bayern, in conferenza stampa prima della semifinale di Coppa di Germania contro l'Eintracht, in programma questa sera: "Tutto può cambiare nel calcio. Ricordo una volta che perdemmo contro il Leverkusen e il Gladbach. In quel periodo era come se le squadre non fossero più intimorite dal Bayern. Credo che tutto alla fine dipenda dai risultati".