Bayern Monaco, Flick: "Vittoria più che meritata"

Il Bayern Monaco vince il Der Klassiker contro il Borussia Dortmund e lo stacca in classifica. 3-2 a due per i bavaresi. Soddisfatto a fine gara l'allenatore dei Campioni d'Europa in carica, Hansi Flick: "La gara è stata molto positiva, c'era molta qualità nelle due squadre, siamo stati più determinati di loro in alcuni frangenti, il Dortmund è stato pericoloso solo grazie ai nostri errori. Dobbiamo essere più pazienti in certe occasioni, la vittoria, però, è più che meritata".